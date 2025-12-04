Soirée du Reveillon à l’Indé L’Indé Agen
Soirée du Reveillon à l’Indé
L’Indé 14 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne
Une soirée élégante, un dîner savoureux, une ambiance festive… tout est réuni pour finir l’année en beauté !
English : Soirée du Reveillon à l’Indé
An elegant evening, a delicious dinner, a festive atmosphere? everything you need to end the year on a high note!
