Soirée du réveillon, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez la nouvelle année dans l’authenticité !

19h visite du moulin à eau historique du temps des Seigneurs à nos jours, démonstration de mouture de farine, visite de la digue.

20h apéritif avec Pacherenc et mise en bouche. Repas avec animation musicale.

Sur réservation, place limitées. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

English :

L’événement Soirée du réveillon, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2025-12-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran