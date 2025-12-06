Soirée du réveillon, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
Célébrez la nouvelle année dans l’authenticité !
19h visite du moulin à eau historique du temps des Seigneurs à nos jours, démonstration de mouture de farine, visite de la digue.
20h apéritif avec Pacherenc et mise en bouche. Repas avec animation musicale.
Sur réservation, place limitées. .
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com
