Soirée du réveillon au Toit Rouge Le Toit Rouge Montélimar

Soirée du réveillon au Toit Rouge

Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 30 – 30 – 145 EUR

Début : 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

2025-12-31

18h30 Spectacle Et elles vécurent heureuses

20h15 Cocktail apéritif

21h00 Dîner de réveillon animé par l’orchestre Antidote

00H00 Cotillons et passage à la nouvelle année suivie d’une soirée dansante avec DJ jusqu’au bout de la nuit !

Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 letoitrouge@contact.org

English :

6:30 pm: Show Et elles vécurent heureuses (And they lived happily ever after)

8:15pm: Cocktail aperitif

9:00 pm: New Year?s Eve dinner hosted by the Antidote orchestra

00:00: New Year?s Eve party, followed by dancing and DJ until the end of the night!

L’événement Soirée du réveillon au Toit Rouge Montélimar a été mis à jour le 2025-12-09 par Montélimar Tourisme Agglomération