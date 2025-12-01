Soirée du réveillon au Toit Rouge Le Toit Rouge Montélimar
Soirée du réveillon au Toit Rouge Le Toit Rouge Montélimar mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du réveillon au Toit Rouge
Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 30 – 30 – 145 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 18:30:00
fin : 2025-12-31 02:00:00
Date(s) :
2025-12-31
18h30 Spectacle Et elles vécurent heureuses
20h15 Cocktail apéritif
21h00 Dîner de réveillon animé par l’orchestre Antidote
00H00 Cotillons et passage à la nouvelle année suivie d’une soirée dansante avec DJ jusqu’au bout de la nuit !
.
Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 letoitrouge@contact.org
English :
6:30 pm: Show Et elles vécurent heureuses (And they lived happily ever after)
8:15pm: Cocktail aperitif
9:00 pm: New Year?s Eve dinner hosted by the Antidote orchestra
00:00: New Year?s Eve party, followed by dancing and DJ until the end of the night!
L’événement Soirée du réveillon au Toit Rouge Montélimar a été mis à jour le 2025-12-09 par Montélimar Tourisme Agglomération