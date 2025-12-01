Soirée du Réveillon Alégria Bistrot Gabarret
Alégria Bistrot 102 Boulevard Saint-Martin Gabarret Landes
Début : 2025-12-31
L’Alégria Bistrot vous invite à les rejoindre pour une grande soirée conviviale et festive afin de rentrer ensemble en cette nouvelle année 2026 !
Alégria Bistrot 102 Boulevard Saint-Martin Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 58 56 alegria-bistrot@sfr.fr
L’Alégria Bistrot invites you to join them for a convivial and festive evening to usher in the new year 2026 together!
