Soirée du réveillon Le Poinçonnet

Soirée du réveillon

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre

Tarif : 95 – 95 – EUR

95

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Soirée du Réveillon organisée par le comité des fêtes du Poinçonnet.

Soirée animée par l’orchestre Clodi-System (3 musiciens)

Traiteur Agathe et Charlotte de Velles.

Menu

Cocktail pétillant et ses amuses bouches

Foie gras avec son pain d’épices, et son confit d’oignons

Blanquette de la mer, ses légumes et sa sauce citronnée

Trou berrichon

Magret de canard et sa sauce au miel, figue rôtie et légumes de saison

Ardoise de fromage fermiers, salade

Mousseux tout chocolat et cheesecake citron vert. 95 .

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 70 79 34

English :

New Year’s Eve party organized by the Comité des fêtes du Poinçonnet.

