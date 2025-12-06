Soirée du réveillon Le Poinçonnet
Soirée du réveillon Le Poinçonnet mercredi 31 décembre 2025.
Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre
Tarif : 95 – 95 – EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
2025-12-31
Soirée du Réveillon organisée par le comité des fêtes du Poinçonnet.
Soirée animée par l’orchestre Clodi-System (3 musiciens)
Traiteur Agathe et Charlotte de Velles.
Menu
Cocktail pétillant et ses amuses bouches
Foie gras avec son pain d’épices, et son confit d’oignons
Blanquette de la mer, ses légumes et sa sauce citronnée
Trou berrichon
Magret de canard et sa sauce au miel, figue rôtie et légumes de saison
Ardoise de fromage fermiers, salade
Mousseux tout chocolat et cheesecake citron vert. 95 .
Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 70 79 34
English :
New Year’s Eve party organized by the Comité des fêtes du Poinçonnet.
