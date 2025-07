Soirée du veilleur de nuit Rambervillers

Soirée du veilleur de nuit Rambervillers samedi 2 août 2025.

Soirée du veilleur de nuit

Place du 30 septembre 1944 Rambervillers Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02 23:30:00

Date(s) :

2025-08-02

Organisée par le Syndicat d’initiative de Rambervillers. Dès 18h30, les Jeunes Agriculteurs, proposeront l’Assiette du Veilleur (10 € boisson non comprise) sur réservation. Avec la participation du Cercle d’escrime de Sarrebourg, les musiciens du Stockbrunna l’association Aladin, le veilleur de nuit et les bénévoles costumés. Venez costumés !

Buvette et petite restauration.Tout public

0 .

Place du 30 septembre 1944 Rambervillers 88700 Vosges Grand Est +33 6 76 37 18 51

English :

Organized by the Syndicat d’initiative de Rambervillers. Starting at 6:30pm, the Jeunes Agriculteurs (Young Farmers) will be serving the Assiette du Veilleur (10? excluding drinks), with reservations. With the participation of the Cercle d’escrime de Sarrebourg, the Stockbrunna musicians, the Aladin association, the night watchman and costumed volunteers. Come in costume!

Refreshments and snacks.

German :

Organisiert vom Verkehrsverein von Rambervillers. Ab 18:30 Uhr bieten die Jeunes Agriculteurs, die Junglandwirte, den Teller des Wächters (10 ? ohne Getränk) auf Reservierung an. Mit Beteiligung des Fechtclubs Cercle d’escrime de Sarrebourg, der Musiker des Stockbrunna, des Vereins Aladin, des Nachtwächters und der kostümierten Freiwilligen. Kommen Sie kostümiert!

Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Organizzato dall’Ufficio del Turismo di Rambervillers. Dalle 18.30, i Jeunes Agriculteurs (Giovani Agricoltori) serviranno l’Assiette du Veilleur (10? bevande escluse) su prenotazione. Con la partecipazione del Cercle d’escrime de Sarrebourg, dei musicisti di Stockbrunna, dell’associazione Aladin, del guardiano notturno e di volontari in costume. Venite in costume!

Rinfresco e merenda.

Espanol :

Organizado por la Oficina de Turismo de Rambervillers. A partir de las 18.30 h, los Jeunes Agriculteurs (Jóvenes Agricultores) servirán la Assiette du Veilleur (10? bebidas no incluidas) previa reserva. Con la participación del Cercle d’escrime de Sarrebourg, músicos de Stockbrunna, la asociación Aladin, el vigilante nocturno y voluntarios disfrazados. ¡Venga disfrazado!

Refrescos y aperitivos.

L’événement Soirée du veilleur de nuit Rambervillers a été mis à jour le 2025-07-21 par VOSGES DEVELOPPEMENT