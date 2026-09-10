Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

Informations pratiques

Claville-Motteville

Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Le vendredi 09 octobre, le café associatif La Buissonnière vous invite à sa Rentrée littéraire de 19h à 21h30

Avec Isabelle ou Laure de la librairie de l’Autre rivage de Buchy, venez découvrir une éclectique sélection de livres français issus de la rentrée et partager aussi vos lectures préférées !

Sans réservation

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire

L’événement Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin