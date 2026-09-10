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Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

vendredi 9 octobre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Café-associatif La Buissonnière
Adresse
28 Rue de l'École
Ville
76690 Claville-Motteville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Claville-Motteville

Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :
2026-10-09

Le vendredi 09 octobre, le café associatif La Buissonnière vous invite à sa Rentrée littéraire de 19h à 21h30

Avec Isabelle ou Laure de la librairie de l’Autre rivage de Buchy, venez découvrir une éclectique sélection de livres français issus de la rentrée et partager aussi vos lectures préférées !

Sans réservation
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association.   .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie   clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire

L’événement Soirée du vendredi à la Buissonnière : Rentrée littéraire Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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