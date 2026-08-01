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AGENDA · Lilhac

SOIRÉE DU VENDREDI Village Lilhac

vendredi 7 août 2026 · Village · Lilhac

SOIRÉE DU VENDREDI Village Lilhac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Village
Adresse
PLACE DU VILLAGE
Ville
31230 Lilhac
Département
Haute-Garonne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Lilhac

SOIRÉE DU VENDREDI

Village PLACE DU VILLAGE Lilhac Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Les soirées du vendredi reprennent à Lilhac avec planches apéro/frites . Ambiance conviviale garantie !
Venez partager un bon moment!
Apportez vos couverts !!! 8  .

Village PLACE DU VILLAGE Lilhac 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61 

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English :

Friday nights are back at Lilhac with aperitif and fries platters. A friendly atmosphere is guaranteed!
Come join us for a great time!

L’événement SOIRÉE DU VENDREDI Lilhac a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE