SOIRÉE DU VENDREDI Village Lilhac
vendredi 7 août 2026 · Village · Lilhac
Informations pratiques
Lilhac
SOIRÉE DU VENDREDI
Village PLACE DU VILLAGE Lilhac Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Les soirées du vendredi reprennent à Lilhac avec planches apéro/frites . Ambiance conviviale garantie !
Venez partager un bon moment!
Apportez vos couverts !!! 8 .
Village PLACE DU VILLAGE Lilhac 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
Friday nights are back at Lilhac with aperitif and fries platters. A friendly atmosphere is guaranteed!
Come join us for a great time!
L’événement SOIRÉE DU VENDREDI Lilhac a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE