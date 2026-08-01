SOIRÉE DU VENDREDI Village Lilhac

Informations pratiques

Lilhac

SOIRÉE DU VENDREDI

Village PLACE DU VILLAGE Lilhac Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Les soirées du vendredi reprennent à Lilhac avec planches apéro/frites . Ambiance conviviale garantie !

Venez partager un bon moment!

Apportez vos couverts !!! 8 .

Village PLACE DU VILLAGE Lilhac 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

Friday nights are back at Lilhac with aperitif and fries platters. A friendly atmosphere is guaranteed!

Come join us for a great time!

L’événement SOIRÉE DU VENDREDI Lilhac a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE