SOIRÉE DU VIN NOUVEAU Prévenchères samedi 22 novembre 2025.
Salle polyvalente Prévenchères Lozère
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-11-22
Vin nouveau, plateaux de charcuteries & fromages
Danser, boire et manger
Entrée 15€ (10€ pour les adhérents du Foyer Rural)
Réservations avant le 18 novembre au 06 72 60 08 76
Salle polyvalente Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 72 60 08 76
English :
Vin nouveau, charcuterie & cheese platters
Dancing, drinking and eating
Admission 15? (10? for Foyer Rural members)
Reservations by November 18 on 06 72 60 08 76
German :
Neuer Wein, Wurst- & Käseplatten
Tanzen, trinken und essen
Eintritt 15 ? (10 ? für Mitglieder des Foyer Rural)
Reservierungen bis zum 18. November unter 06 72 60 08 76
Italiano :
Vino nuovo, taglieri di salumi e formaggi
Ballare, bere e mangiare
Ingresso: 15 € (10 € per i soci del Foyer Rural)
Prenotazioni entro il 18 novembre allo 06 72 60 08 76
Espanol :
Nuevas bandejas de vinos, embutidos y quesos
Bailar, beber y comer
Entrada: 15 euros (10 euros para los miembros del Foyer Rural)
Reservas antes del 18 de noviembre en el 06 72 60 08 76
