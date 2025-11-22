SOIRÉE DU VIN NOUVEAU Prévenchères

SOIRÉE DU VIN NOUVEAU

Salle polyvalente Prévenchères Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Vin nouveau, plateaux de charcuteries & fromages

Danser, boire et manger

Entrée 15€ (10€ pour les adhérents du Foyer Rural)

Réservations avant le 18 novembre au 06 72 60 08 76

English :

Vin nouveau, charcuterie & cheese platters

Dancing, drinking and eating

Admission 15? (10? for Foyer Rural members)

Reservations by November 18 on 06 72 60 08 76

German :

Neuer Wein, Wurst- & Käseplatten

Tanzen, trinken und essen

Eintritt 15 ? (10 ? für Mitglieder des Foyer Rural)

Reservierungen bis zum 18. November unter 06 72 60 08 76

Italiano :

Vino nuovo, taglieri di salumi e formaggi

Ballare, bere e mangiare

Ingresso: 15 € (10 € per i soci del Foyer Rural)

Prenotazioni entro il 18 novembre allo 06 72 60 08 76

Espanol :

Nuevas bandejas de vinos, embutidos y quesos

Bailar, beber y comer

Entrada: 15 euros (10 euros para los miembros del Foyer Rural)

Reservas antes del 18 de noviembre en el 06 72 60 08 76

