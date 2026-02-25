Soirée Dub Électro Jazz La Pandicule Retournac
Soirée Dub Électro Jazz La Pandicule Retournac samedi 14 mars 2026.
Soirée Dub Électro Jazz
La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-14 19:00:00
Soirée Dub Électro Jazz avec KEEM ZAÏTEN. Petite restauration sur place.
La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24
English :
Dub Electro Jazz evening with KEEM ZAÏTEN. Light refreshments on site.
L’événement Soirée Dub Électro Jazz Retournac a été mis à jour le 2026-02-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire