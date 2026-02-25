Soirée Dub Électro Jazz La Pandicule Retournac

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-14 19:00:00
Soirée Dub Électro Jazz avec KEEM ZAÏTEN. Petite restauration sur place.
La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24 

English :

Dub Electro Jazz evening with KEEM ZAÏTEN. Light refreshments on site.

