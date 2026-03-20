Soirée Dub Le Tourny Montignac-Lascaux

Soirée Dub

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

21h. Le Tourny accueille Docteur Ganjah , un gars du coin, pour un live dub set. Dès l’après-midi tournoi de fléchettes et pétanque intérieure. Entrée gratuite

Ça va vibrer fort à Montignac

Le Tourny accueille Docteur Ganjah , un gars du coin, pour un live dub set qui va faire trembler les murs… et les verres

Bass lourdes, vibes roots, ambiance chaude toute la nuit

Une vraie soirée comme on les aime, à la maison.

Et ça commence dès l’après-midi

Tournoi de fléchettes

Pétanque intérieure

Histoire de se chauffer avant la soirée .

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21

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English : Soirée Dub

21h. Le Tourny welcomes local Docteur Ganjah for a live dub set. In the afternoon: darts tournament and indoor pétanque. Free admission

L’événement Soirée Dub Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère