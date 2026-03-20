Soirée Dub Le Tourny Montignac-Lascaux
Soirée Dub Le Tourny Montignac-Lascaux samedi 28 mars 2026.
Soirée Dub
Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
21h. Le Tourny accueille Docteur Ganjah , un gars du coin, pour un live dub set. Dès l’après-midi tournoi de fléchettes et pétanque intérieure. Entrée gratuite
Ça va vibrer fort à Montignac
Le Tourny accueille Docteur Ganjah , un gars du coin, pour un live dub set qui va faire trembler les murs… et les verres
Bass lourdes, vibes roots, ambiance chaude toute la nuit
Une vraie soirée comme on les aime, à la maison.
Et ça commence dès l’après-midi
Tournoi de fléchettes
Pétanque intérieure
Histoire de se chauffer avant la soirée .
Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21
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English : Soirée Dub
21h. Le Tourny welcomes local Docteur Ganjah for a live dub set. In the afternoon: darts tournament and indoor pétanque. Free admission
L’événement Soirée Dub Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère