Soirée Dub Polisot

3 place de la gare Polisot Aube

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

L’Aiguillage vous propose une soirée Dub

-20h Dub’n tek

Collectif de Dj de la région Champagne Ardennes depuis 2020, les Dub’n tek sont composés de 6 Djs d’univers différents, mixant Dub, tribe, acidcore, tekno… l’amitié et l’amour pour les basses sont le ciment de ce CREW infatigable. Vous les retrouverez en première partie de soirée pour un set Dub tout en poésie.

-21h30 Pilah Dub

Pilah mixe en live ses propres productions et propose des sets rugueux mêlant reggae-dub incisif, manipulations électro DIY et les voix de plusieurs chanteurs tels que Rod Taylor, Echo Minott ou encore Shanti D.

Lors de son set live, il aime bousculer les normes et les genres, en sonorités reggae, dubs corrosifs et arrangements soignés.

-23h Fabasstone

Pionnier du DUB en France (1998) et bassiste du mythique groupe HIGH TONE,

FABASSTONE vous embarque pour un vol Lyon/London/Kingstone. Cet alchimiste du Mix perpétue la tradition de réelles improvisations en direct, à la façon de King

Tubby’s, Lee Perry, Jah Shaka, Mad Professor… Chaque Riddim est revisité selon l’ambiance du moment, du pure REGGAE acoustique au DIGITAL STYLE, Plonger dans un dUb pSyChéDeLiQuE i!i!

-00h30 Ex-Echo

EX-ECHO est un projet produit en duo, mêlant dub, techno et trance.

En live, L-xir porte le projet en solo à travers des performances immersives et énergique

Tarif prévente 12€ HelloAsso

Tarif sur place 15€/10€

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif et de la billetterie 1h avant le début du concert

Petite restauration de saison .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

