Soirée dub chemin de la vieille forme Rochefort

Soirée dub
chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-09-26 19:30:00
fin : 2025-09-26 23:30:00
2025-09-26
Toute une soirée en mode DUB avec le Roka Sound System et ses invités !
chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
English : Dub night
A whole evening of DUB with the Roka Sound System and its guests!
German : Dub-Party
Ein ganzer Abend im DUB-Modus mit dem Roka Sound System und seinen Gästen!
Italiano :
Un’intera serata in modalità DUB con il Roka Sound System e i suoi ospiti!
Espanol :
¡Toda una noche en modo DUB con Roka Sound System y sus invitados!
