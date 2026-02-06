Soirée Duo

Le relais des Bastides Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Soirée Duos avec playlist de morceaux en duos et petits jeux à faire à deux (si vous en avez envie), en couple ou entre amis, face à face ou en équipe…

Petits cadeaux à gagner pour les meilleurs binômes !

Le relais des Bastides Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 86

English : Soirée Duo

Duos evening with a playlist of duets and little games for two (if you feel like it), as a couple or with friends, face to face or as a team…

Small prizes to be won by the best pairs!

L’événement Soirée Duo Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot