Soirée Duo Saint-Pastour
Soirée Duo Saint-Pastour jeudi 12 février 2026.
Soirée Duo
Le relais des Bastides Saint-Pastour Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Soirée Duos avec playlist de morceaux en duos et petits jeux à faire à deux (si vous en avez envie), en couple ou entre amis, face à face ou en équipe…
Petits cadeaux à gagner pour les meilleurs binômes !
Soirée Duos avec playlist de morceaux en duos et petits jeux à faire à deux (si vous en avez envie), en couple ou entre amis, face à face ou en équipe…
Petits cadeaux à gagner pour les meilleurs binômes ! .
Le relais des Bastides Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Duo
Duos evening with a playlist of duets and little games for two (if you feel like it), as a couple or with friends, face to face or as a team…
Small prizes to be won by the best pairs!
L’événement Soirée Duo Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot