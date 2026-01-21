Soirée Duo Saint-Valentin Espace Pierre Talagrand Dole
Soirée Duo Saint-Valentin Espace Pierre Talagrand Dole vendredi 13 février 2026.
Soirée Duo Saint-Valentin
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 21:15:00
Date(s) :
2026-02-13
Venez vivre une expérience unique à deux !
Cette année, célébrez la Saint-Valentin autrement avec notre soirée bien-être spéciale duo.
Une occasion parfaite pour se détendre, partager et profiter d’un moment privilégié en couple ou entre amis !
?? Au programme
? Sur réservation —
?? 20h 20h30 Aqua Duo
Partagez une séance aquatique complice et fun !
?? 20h30 21h15 Espace Bien-Être + Bassin Ludique
Accès privatisé + petit buffet gourmand inclus !
?? Tarifs Duo
? 15€/DUO
? 12€/DUO si l’un des participants possède un pass premium
?? Réservation obligatoire
Réservez directement à l’accueil — places limitées, ne tardez pas !
Une soirée qui promet détente et complicité… et beaucoup de bonne humeur ?? .
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Duo Saint-Valentin
L’événement Soirée Duo Saint-Valentin Dole a été mis à jour le 2026-01-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE