Soirée Duo Saint-Valentin Espace Pierre Talagrand Dole

Soirée Duo Saint-Valentin

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:15:00

2026-02-13

Venez vivre une expérience unique à deux !

Cette année, célébrez la Saint-Valentin autrement avec notre soirée bien-être spéciale duo.

Une occasion parfaite pour se détendre, partager et profiter d’un moment privilégié en couple ou entre amis !

?? Au programme

? Sur réservation —

?? 20h 20h30 Aqua Duo

Partagez une séance aquatique complice et fun !

?? 20h30 21h15 Espace Bien-Être + Bassin Ludique

Accès privatisé + petit buffet gourmand inclus !

?? Tarifs Duo

? 15€/DUO

? 12€/DUO si l’un des participants possède un pass premium

?? Réservation obligatoire

Réservez directement à l’accueil — places limitées, ne tardez pas !

Une soirée qui promet détente et complicité… et beaucoup de bonne humeur ?? .

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

