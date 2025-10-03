Soirée DYS « On peut être DYS et trouver son bonheur à la médiathèque ! » Projection et discussion Médiathèque municipale Hennebont

Soirée DYS « On peut être DYS et trouver son bonheur à la médiathèque ! » Projection et discussion Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque municipale Morbihan

Gratuit. Évènement partiellement accessible dans la catégorie : handicap moteur.

Projection du film documentaire « Non conforme » du réalisateur Vincent Dumesnil (52 min)

« Tu le fais exprès ou quoi ?! »

Hortense (8 ans), Maolan (14 ans) et Christopher (25 ans) sont comme les autres… en apparence. Tous trois sont ce que l’on appelle des « dys ». Reconnus comme handicapés, ils ne sont pourtant pas malades. Leur cerveau fonctionne simplement autrement, les confrontant à des difficultés que les « non-dys » ont du mal à imaginer. Ce documentaire sensible et éclairant montre aussi comment ces différences les poussent à développer des capacités originales pour s’adapter à un monde qui les considère souvent comme « non conformes ».

Échanges et discussions

Un moment convivial pour poser vos questions, partager vos expériences et mieux comprendre les réalités des troubles DYS.

‍ ‍ ‍ Public visé : familles, professionnels de l’éducation, de la santé, accompagnants, enseignants…

Présentation de nos collections adaptées

Lors de la soirée, découvrez nos ressources pensées pour les personnes DYS : livres à mise en page spécifique, supports audio et numériques, règles de lecture …

Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh

