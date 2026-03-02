Soirée E.T.O.I à La Scénette La Scénette Léobard

Soirée E.T.O.I à La Scénette

La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La Scénette accueille une soirée organisée par ETOI (Entraide Tibet Occitanie Inde) .

L'association ETOI a pour objet la création et le maintien de liens d’amitié et de solidarité entre la France et les différentes populations de l’Inde. Son activité principale est le parrainage d'enfants tibétains réfugiés en Inde.

Elle vous propose un ciné apéro avec la projection du film "Milarépa La Voie du bonheur".

Convivialité et solidarité au programme !

La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

English :

La Scénette hosts an evening event organized by ETOI (Entraide Tibet Occitanie Inde).

