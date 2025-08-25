Soirée échange au Salon Saint-Jacques: « Paroles du chemin » Lascabanes Lendou-en-Quercy
Soirée échange au Salon Saint-Jacques: « Paroles du chemin » Lascabanes Lendou-en-Quercy lundi 25 août 2025.
Soirée échange au Salon Saint-Jacques: « Paroles du chemin »
Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-25 20:30:00
fin : 2025-08-25
Date(s) :
2025-08-25
Participation gratuite à une libre expression des ressentis du chemin
Participation gratuite à une libre expression des ressentis du chemin. Soirée de partage ludique à partir de mots piochés « pierre », « retour », « doute », « avancer », « chaussure »… en présence de 4 vétérans du chemin. .
Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78
English :
Free participation in a free expression of feelings along the way
German :
Kostenlose Teilnahme an einem freien Ausdruck der Empfindungen auf dem Weg
Italiano :
Partecipazione libera a una libera espressione dei sentimenti lungo il percorso
Espanol :
Participación libre en una expresión libre de sentimientos a lo largo del camino
L’événement Soirée échange au Salon Saint-Jacques: « Paroles du chemin » Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot