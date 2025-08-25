Soirée échange au Salon Saint-Jacques: « Paroles du chemin » Lascabanes Lendou-en-Quercy

Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot

Participation gratuite à une libre expression des ressentis du chemin

Participation gratuite à une libre expression des ressentis du chemin. Soirée de partage ludique à partir de mots piochés « pierre », « retour », « doute », « avancer », « chaussure »… en présence de 4 vétérans du chemin. .

Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78

Free participation in a free expression of feelings along the way

Kostenlose Teilnahme an einem freien Ausdruck der Empfindungen auf dem Weg

Partecipazione libera a una libera espressione dei sentimenti lungo il percorso

Participación libre en una expresión libre de sentimientos a lo largo del camino

