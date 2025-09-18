Soirée Echange Je n’avance pas comme tout le monde Cinéma Olympia Pontarlier
Soirée Echange Je n’avance pas comme tout le monde Cinéma Olympia Pontarlier jeudi 18 septembre 2025.
Soirée Echange Je n’avance pas comme tout le monde
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 7.7 – 7.7 – 7.7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 20:30:00
fin : 2025-09-18 22:15:00
Date(s) :
2025-09-18
A l’occasion de la semaine de la mobilité, votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir « Je n’avance pas comme tout le monde ». Temps d’Echange à la suite du film assuré par l’Association France Handicap (APF). Tarification Solidaire. Séance soutenue par l’Association Selle vous Plait .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
English : Soirée Echange Je n’avance pas comme tout le monde
German : Soirée Echange Je n’avance pas comme tout le monde
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Echange Je n’avance pas comme tout le monde Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS