Soirée Echange Je n’avance pas comme tout le monde Cinéma Olympia Pontarlier

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 7.7 – 7.7 – 7.7 EUR

Début : 2025-09-18 20:30:00

fin : 2025-09-18 22:15:00

2025-09-18

A l’occasion de la semaine de la mobilité, votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir « Je n’avance pas comme tout le monde ». Temps d’Echange à la suite du film assuré par l’Association France Handicap (APF). Tarification Solidaire. Séance soutenue par l’Association Selle vous Plait .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

