Soirée échange sur les soins énergétiques Pontarlier

Soirée échange sur les soins énergétiques Pontarlier jeudi 9 octobre 2025.

Soirée échange sur les soins énergétiques

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:30:00

fin : 2025-10-09 21:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Organisée par La Tisanerie.

Comprendre les effets négatifs des déséquilibres sur le corps physique et émotionnel. Mettre en lumière les schémas répétitifs. Possibilité de faire des bilans énergétiques. Atelier limité à 10 personnes Réservation obligatoire. .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 39 99 04 claire.dantan25@gmail.com

English : Soirée échange sur les soins énergétiques

German : Soirée échange sur les soins énergétiques

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée échange sur les soins énergétiques Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS