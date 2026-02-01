Soirée échanges huiles essentielles

La Bascule Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18 21:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Soirée échange les huiles essentielles au quotidien.

Découverte des vertus des huiles, prendre soin de soi et de sa famille, échanges et conseils personnalisés, massage des mains (facultatif).

Réservation obligatoire (places limitées). .

La Bascule Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 19 38 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée échanges huiles essentielles

L’événement Soirée échanges huiles essentielles Les Fourgs a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS