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Soirée Echecs au Coupe Gorge Le Coupe Gorge Parthenay

Soirée Echecs au Coupe Gorge Le Coupe Gorge Parthenay

Soirée Echecs au Coupe Gorge Le Coupe Gorge Parthenay mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Soirée Echecs au Coupe Gorge

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Soirée Echecs ouvert à tous !   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

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English : Soirée Echecs au Coupe Gorge

L’événement Soirée Echecs au Coupe Gorge Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine

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