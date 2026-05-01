Soirée Echecs au Coupe Gorge Le Coupe Gorge Parthenay
Soirée Echecs au Coupe Gorge Le Coupe Gorge Parthenay mercredi 20 mai 2026.
Parthenay
Soirée Echecs au Coupe Gorge
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Soirée Echecs ouvert à tous ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Soirée Echecs au Coupe Gorge
L’événement Soirée Echecs au Coupe Gorge Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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