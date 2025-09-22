Soirée échecs Tiers Lieu d’Azun Aucun
Soirée échecs Tiers Lieu d’Azun Aucun mardi 4 novembre 2025.
Soirée échecs
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04 22:00:00
2025-11-04
Venez jouer et développer vos stratégies face à d’autres joueurs.ses de nos vallées. Jeu libre.
Merci d’amener si possible votre échiquier et pièces.
Petite restauration disponible sur place ou possibilité d’amener son repas.
Adhésion à l’association du Tiers Lieu d’Azun souhaitée (prix libre). .
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36
English :
Come and play and develop your strategies against other players from our valleys. Free play.
Please bring your own chessboard and pieces if possible.
German :
Spielen Sie und entwickeln Sie Ihre Strategien gegen andere Spieler aus unseren Tälern. Das Spiel ist frei.
Bitte bringen Sie, wenn möglich, Ihr eigenes Schachbrett und Figuren mit.
Italiano :
Venite a giocare e a sviluppare le vostre strategie contro altri giocatori delle nostre valli. Gioco libero.
Si prega di portare scacchiera e pezzi, se possibile.
Espanol :
Ven a jugar y desarrolla tus estrategias contra otros jugadores de nuestros valles. Juego libre.
Se ruega traer tablero y piezas si es posible.
