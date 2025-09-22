Soirée échecs Tiers Lieu d’Azun Aucun

Soirée échecs

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

2025-11-04

Venez jouer et développer vos stratégies face à d’autres joueurs.ses de nos vallées. Jeu libre.

Merci d’amener si possible votre échiquier et pièces.

Petite restauration disponible sur place ou possibilité d’amener son repas.

Adhésion à l’association du Tiers Lieu d’Azun souhaitée (prix libre). .

English :

Come and play and develop your strategies against other players from our valleys. Free play.

Please bring your own chessboard and pieces if possible.

German :

Spielen Sie und entwickeln Sie Ihre Strategien gegen andere Spieler aus unseren Tälern. Das Spiel ist frei.

Bitte bringen Sie, wenn möglich, Ihr eigenes Schachbrett und Figuren mit.

Italiano :

Venite a giocare e a sviluppare le vostre strategie contro altri giocatori delle nostre valli. Gioco libero.

Si prega di portare scacchiera e pezzi, se possibile.

Espanol :

Ven a jugar y desarrolla tus estrategias contra otros jugadores de nuestros valles. Juego libre.

Se ruega traer tablero y piezas si es posible.

