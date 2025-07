Soirée éclades (ou églades) de moules Le Château-d’Oléron

Soirée éclades (ou églades) de moules Le Château-d’Oléron mercredi 16 juillet 2025.

Soirée éclades (ou églades) de moules

Esplanade du Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-07-16 2025-08-13

L’occasion de venir déguster des églades de moules sur le port ostréicole. Il y aura aussi une buvette, des saucisses, des gâteaux…

Pas de réservation.

Esplanade du Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51

English : Mussel éclades (or églades) evening

An opportunity to taste mussel eglades in the oyster harbour. There will also be a refreshment bar, sausages and cakes…

No reservation required.

German : Abend Eclades (oder Eglades) von Muscheln

Die Gelegenheit, Muschelgulasch am Austernhafen zu probieren. Es gibt auch einen Imbiss, Würstchen und Kuchen.

Keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

È l’occasione perfetta per venire a degustare le églades di cozze nel porto delle ostriche. Ci sarà anche un punto di ristoro, salsicce e torte…

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol : Tarde de mejillones éclades (o églades)

Es la ocasión perfecta para venir a degustar los mejillones églades en el puerto ostrícola. También habrá un bar de refrescos, salchichas y pasteles…

No es necesario reservar.

L’événement Soirée éclades (ou églades) de moules Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes