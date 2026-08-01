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AGENDA · Ascarat

Soirée éclipse au domaine Apelxenia Ascarat

mercredi 12 août 2026 · Ascarat

Soirée éclipse au domaine Apelxenia Ascarat

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
30 Itharako Bidea
Ville
64220 Ascarat
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ascarat

Soirée éclipse au domaine Apelxenia

30 Itharako Bidea Ascarat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez profiter de l’éclipse au domaine Apelxenia ! Au programme
14h30 visite et dégustation au chai
16h30 départ de la randonnée depuis Apelxenia
Soirée à partir de 18h30 à la vigne de Xuitarte (GPS 43.182610, -1.273759)   .

30 Itharako Bidea Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 40 43 

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English : Soirée éclipse au domaine Apelxenia

L’événement Soirée éclipse au domaine Apelxenia Ascarat a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque