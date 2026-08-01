Informations pratiques

Ascarat

Soirée éclipse au domaine Apelxenia

30 Itharako Bidea Ascarat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez profiter de l’éclipse au domaine Apelxenia ! Au programme

14h30 visite et dégustation au chai

16h30 départ de la randonnée depuis Apelxenia

Soirée à partir de 18h30 à la vigne de Xuitarte (GPS 43.182610, -1.273759) .

30 Itharako Bidea Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 40 43

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English : Soirée éclipse au domaine Apelxenia

L’événement Soirée éclipse au domaine Apelxenia Ascarat a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque