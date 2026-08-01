Informations pratiques

Oupia

SOIRÉE ÉCLIPSE ET OBSERVATION DES PERSÉIDES

Clauset de las Estelas Oupia Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Observer et immortaliser l’éclipse solaire du mercredi 12 août 2026 lors d’un moment où science et convivialité se rencontrent.

Observer et immortaliser l’éclipse solaire du mercredi 12 août 2026 lors d’un moment où science et convivialité se rencontrent.

Au programme

Rendez-vous vers 19h au Clauset de las Estelas pour assister à l’éclipse solaire qui commencera vers 19h20 jusqu’à 20h20.

Prévoyez le repas tiré du sac, de l’eau, vos lunettes spéciales pour l’éclipse, protection solaire.

Après ce merveilleux moment, la soirée se prolongera avec l’observation des perséides (pic de la grande pluie d’étoiles filantes pendant la nuit du 12 au 13 Août !) .

Clauset de las Estelas Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 87

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English :

Observe and capture the solar eclipse on Wednesday, August 12, 2026, during an event that combines science and fellowship.

L’événement SOIRÉE ÉCLIPSE ET OBSERVATION DES PERSÉIDES Oupia a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC