Soirée éclipse solaire au site des Roches Saint-Exupéry-les-Roches
mercredi 12 août 2026 · Saint-Exupéry-les-Roches
Informations pratiques
Saint-Exupéry-les-Roches
Soirée éclipse solaire au site des Roches
Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Observation de l’éclipse solaire au site des Roches à Saint-Exupéry les Roches .
Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 21 63 48 clubastrohautecorreze@hotmail.com
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English : Soirée éclipse solaire au site des Roches
L’événement Soirée éclipse solaire au site des Roches Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze