Informations pratiques

Saint-Exupéry-les-Roches

Soirée éclipse solaire au site des Roches

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse solaire au site des Roches à Saint-Exupéry les Roches .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 21 63 48 clubastrohautecorreze@hotmail.com

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English : Soirée éclipse solaire au site des Roches

L’événement Soirée éclipse solaire au site des Roches Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze