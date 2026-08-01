Informations pratiques

Tressan

SOIRÉE ÉCLIPSE

Tressan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’association ça bouge ! vous invite à cette soirée exceptionnelle pour observer l’éclipse.

L’association ça bouge ! vous invite à cette soirée exceptionnelle. Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement curieux, venez partager ce moment unique et en apprendre davantage sur ce fascinant phénomène céleste.

ATTENTION pour observer une éclipse en toute sécurité, seules des lunettes spéciales ISO 12312-2 permettent de la regarder sans danger. .

Tressan 34230 Hérault Occitanie cabouge34230@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The %E7a bouge! association invites you to %E0 this special evening to watch the %E9clipse.

L’événement SOIRÉE ÉCLIPSE Tressan a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT