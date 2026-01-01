SOIRÉE ECOSSAISE BURN’S NIGHT Cier-de-Rivière

SOIRÉE ECOSSAISE BURN’S NIGHT Cier-de-Rivière samedi 24 janvier 2026.

SOIRÉE ECOSSAISE BURN’S NIGHT

Cier-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Repas de la Burn’s Night, animé par les Desmans pipers.
Organisé par la mairie de Cier de Rivière en partenariat avec l’association Cier Animations et Loisirs 32  .

Cier-de-Rivière 31510 Haute-Garonne Occitanie   cieranimationsetloisirs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Burn’s Night meal, hosted by the Desmans pipers.

L’événement SOIRÉE ECOSSAISE BURN’S NIGHT Cier-de-Rivière a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE