SOIRÉE ECOSSAISE BURN’S NIGHT Cier-de-Rivière samedi 24 janvier 2026.
Cier-de-Rivière Haute-Garonne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Début : 2026-01-24 19:00:00
Repas de la Burn’s Night, animé par les Desmans pipers.
Organisé par la mairie de Cier de Rivière en partenariat avec l’association Cier Animations et Loisirs 32 .
Cier-de-Rivière 31510 Haute-Garonne Occitanie cieranimationsetloisirs@gmail.com
English :
Burn’s Night meal, hosted by the Desmans pipers.
L’événement SOIRÉE ECOSSAISE BURN’S NIGHT Cier-de-Rivière a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE