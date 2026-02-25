Soirée écossaise Parbayse
Soirée écossaise Parbayse samedi 7 mars 2026.
Soirée écossaise
Salle des fêtes Parbayse Pyrénées-Atlantiques
Retransmission du match France Écosse.
19h Célébration de la victoire des Bleus autour de bières d’exception, de fish & chips et de tapas. .
Salle des fêtes Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 03 90 68
