Soirée écoute du grand-duc, Talant

Soirée écoute du grand-duc

15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or

Sortie nocturne dédiée à l’écoute du grand-duc d’Europe, le plus grand rapace nocturne au monde, présent autour de Dijon. Une occasion de découvrir son chant incroyable, et d’observer la nature dans le calme de la nuit !

RDV à 19 h au local de la LPO à Talant. Activité groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Les informations en temps réel seront données sur le Discord du groupe jeunes BFC. Les inscriptions se font également sur le Discord. Si besoin, ou pour demander à faire partie du Discord du groupes jeunes BFC, information supplémentaires au 06 70 67 64 21 ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr .

15 Rue des Retisseys Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 67 64 21 groupejeunes.bfc@lpo.fr

