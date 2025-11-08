Soirée Ecstatic dance Cahors Cahors

Soirée Ecstatic dance Cahors

L’Ecstatic Dance est bien plus qu’une simple soirée dansante c’est une plongée dans le corps pour goûter un espace de liberté, d’expression et de connexion. Ici, chaque mouvement qui nous traverse est juste. Grâce à des sets musicaux soigneusement conçus, les danseur.ses seront guidées à travers des ambiances sonores évolutives, inspirées, mêlant sonorités éclectiques, rythmes tribaux et textures électroniques. C’est un espace ouvert à tous.tes, sans prérequis en danse. Que vous soyez danseur.se expérimenté.e ou simple curieux.se, l’idée est de se laisser emporter par le voyage

musical et de se laisser traverser par le mouvement. Vivez une expérience qui tend à libérer les tensions du quotidien et à vous exprimer grâce à la magie du mouvement authentique, dans un cadre sécurisé et bienveillant. Accédez à un état de transe où le corps et l’esprit ne font plus qu’un. (Sans alcool et sans substance). .

384 Chemin des Pierres Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 87 08 15 centrenoraturpault@gmail.com

English :

WITH TOM NIKSO & NORA TURPAULT

CREATED IN FEBRUARY 2025

WHAT IS ECSTATIC DANCE?

Ecstatic Dance is much more than a simple dance party , it’s a plunge into the body to experience a space of freedom, expression and connection

German :

MIT TOM NIKSO & NORA TURPAULT

URAUFGEFÜHRT IM FEBRUAR 2025

WAS IST ECSTATIC DANCE?

Ecstatic Dance ist viel mehr als nur ein Tanzabend . Es ist ein Eintauchen in den Körper, um einen Raum der Freiheit, des Ausdrucks und der Verbindung zu erleben

Italiano :

CON TOM NIKSO E NORA TURPAULT

CREATO NEL FEBBRAIO 2025

COS’È LA DANZA ESTATICA?

La Danza Estatica è molto più di una semplice festa da ballo , è un tuffo nel corpo per sperimentare uno spazio di libertà, espressione e connessione

Espanol :

CON TOM NIKSO Y NORA TURPAULT

CREADO EN FEBRERO DE 2025

¿QUÉ ES LA DANZA EXTÁTICA?

La Danza Extática es mucho más que una simple fiesta de baile , es una inmersión en el cuerpo para experimentar un espacio de libertad, expresión y conexión

