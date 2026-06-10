SOIRÉE EL MAMBO LATINO Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
dimanche 4 octobre 2026 · Le Canotier · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE EL MAMBO LATINO
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 20:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le Canotier vous propose une soirée SBK animée par l’unique Yannick EL MAMBO !
En préambule du FALP (Festival Afro Latino de Pornichet), venez vous échauffer et tenter de gagner deux Full-Pass pour le festival ! (valeur 120€/pass – tirage au sort à la fin des stages)
Au programme :
19h : Stage Bachata – Niveau Evolutif avec Yannick
20h : Stage Salsa Rueda avec Didier des Sables
21h : Soirée SBK – Entrée libre, mais consommation de courtoisie !
Information et réservation : 02 52 800 075. .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOIRÉE EL MAMBO LATINO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)
- SÉANCE DE YOGA POSTURAL Saint-Brevin-les-Pins 16 septembre 2026
- JEP SITE FORTIFIÉ DU POINTEAU CASEMATE 105 C Sentier côtier du parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 19 septembre 2026
- Site Fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Site fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Saint-Brevin-les-Pins 19 septembre 2026
- JEP VISITE DE LA CASEMATE 105 C Saint-Brevin-les-Pins 19 septembre 2026
- La grande et la petite histoire des Mindinois, Au petit grain de café, Saint-Brevin-les-Pins 19 septembre 2026