SOIRÉE EL MAMBO LATINO Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE EL MAMBO LATINO

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 20:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le Canotier vous propose une soirée SBK animée par l’unique Yannick EL MAMBO !

En préambule du FALP (Festival Afro Latino de Pornichet), venez vous échauffer et tenter de gagner deux Full-Pass pour le festival ! (valeur 120€/pass – tirage au sort à la fin des stages)

Au programme :

19h : Stage Bachata – Niveau Evolutif avec Yannick

20h : Stage Salsa Rueda avec Didier des Sables

21h : Soirée SBK – Entrée libre, mais consommation de courtoisie !

Information et réservation : 02 52 800 075. .

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

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English :

L’événement SOIRÉE EL MAMBO LATINO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin