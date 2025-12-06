SOIRÉE ÉLEC’TRACK AL’TARBA + PURPLE ZA de Sautès Trèbes

SOIRÉE ÉLEC’TRACK AL’TARBA + PURPLE

ZA de Sautès Rue de l’Industrie Trèbes Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Soirée élec’track AL’TARBA + PURPLE

Concerts Technophile, tiens-toi prêt·e, gros son en vue ! T’as besoin de vibrer, de bouger ton corps, et d’expulser tout ce que t’as accumulé dans l’année ? C’est l’heure du show délirant à la Salle du Bal à Aude à Trèbes, qu’on va te transformer en technoplace pour une soirée qui va te régénérer pour 2026. Laisse-toi embarquer sur les basses, au flux des montées et de l’explosion des boucles savamment orchestrées par Purple et Al’Tarba ! Du bon son, de l’alchimie, des expériences sensorielles … on t’attend pour le décollage, prépare-toi et viens te réchauffer avec nous ! Dress code violet, bien évidemment … joue le jeu, tu y gagneras forcément quelque chose

* Purple 21h Warm up & 23h30 DJT Drum’n’bass

Comme son nom l’indique PURPLE électrise les foules de son énergie violette, distillant des sets Drum and Bass principalement axés Dance floor et Neurofunk, entrecoupés d’Halftime et autres surprises. Son amour pour la Drum and Bass naîtra en rave ou elle y fera sa place en créant ses premiers sets sur vinyl. Programmée en Club dès 2014, elle aura l’occasion de partager des plateaux aux côtés de divers artistes tels que Ixindamix, Neurokontrol, dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots… Elle se démarque par une sélection variée, influencée des plus grands noms du genre et une technique inspirée des performances d’A.M.C. Après plus de 15 ans d’expérience derrière les platines, PURPLE devient incontournable et sillonne désormais l’hexagone et la Suisse pour diffuser sa vibe et faire jumper son public. Elle vous fera incontestablement voyager au travers de son univers magnétique et coloré, alors ne ratez pas le décollage, vous êtes ses passagers !

* Al’Tarba 22h

Abstract hi-hop beatmaker

Beatmaker/compositeur français signé sur le label I.O.T Records, également membre du groupe toulousain Droogz Brigade, Al’Tarba est un joyeux bordel. Actif depuis le milieu des années 2000, il compte derrière lui 7 LPs, 3 EPs et des collaborations à la pelle, comme Seth Gueko, Swift Guad, Nekfeu, Dooz Kawa, le Gouffre ou encore Hugo TSR — pour ne citer que le rap français. En insatiable quête de sentiers inexplorés, Al’Tarba se plait à naviguer sur le sombre voire l’horrorcore, dans la lignée de Necro et Stoupe, tout en s’embarquant au gré d’instrus electroswing à la Chinese Man, pour s’adonner parfois à des vents plus doux, dans le sillon d’artistes abstract tels que RJD2 ou DJ Shadow. Identifiable par ses sons aux ambiances aussi ténébreuses qu’enfantines, aux influences cinématographiques toujours perceptibles, Al’Tarba s’avère être définitivement un artiste solo cultivé, revendiquant la complexité et déchirant toutes les étiquettes à commencer par celle du puriste.

Sur place Buvette et Restauration, Produits locaux et/ou bio.

Gratuit pour les de 12 ans.

.

ZA de Sautès Rue de l’Industrie Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 10 41 28 infos@musicalsol.fr

English :

Soirée élec’track AL’TARBA + PURPLE

Technophile concerts, get ready for a big sound! Do you need to vibrate, move your body, and expel everything you’ve accumulated over the year? It’s time for a wild show at the Salle du Bal à Aude in Trèbes, where we’ll transform you into a technoplace for an evening that will regenerate you for 2026. Let yourself be carried away by the bass, the rising tunes and the explosion of loops skilfully orchestrated by Purple and Al?Tarba! Good sound, alchemy, sensory experiences? we’re waiting for you to take off, so get ready and come warm up with us! Dress code purple, of course? play along, you’re bound to win something!

* Purple 9pm Warm up & 11.30pm DJT Drum’n’bass

As its name suggests, PURPLE electrifies crowds with its purple energy, distilling Drum and Bass sets with a strong Dance floor and Neurofunk focus, interspersed with Halftime and other surprises. Her love of Drum and Bass was born at raves, where she made her mark by creating her first sets on vinyl. Club-programmed from 2014 onwards, she has shared sets alongside artists such as Ixindamix, Neurokontrol, dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots? She stands out for her varied selection, influenced by the biggest names in the genre and a technique inspired by the performances of A.M.C. After more than 15 years of experience behind the turntables, PURPLE has become a force to be reckoned with, and now travels the length and breadth of France and Switzerland to spread her vibe and get her audience jumping. She’ll take you on a journey through her magnetic, colorful universe, so don’t miss the take-off you’re her passengers!

* Al’Tarba 10pm

Abstract hi-hop beatmaker

A French beatmaker/composer signed to I.O.T Records, and also a member of Toulouse-based Droogz Brigade, Al’Tarba is a happy mess. Active since the mid-2000s, he has 7 LPs, 3 EPs and a host of collaborations to his name, including Seth Gueko, Swift Guad, Nekfeu, Dooz Kawa, le Gouffre and Hugo TSR? to name but a few French rap stars. In his insatiable quest for uncharted paths, Al?Tarba likes to navigate the dark, even horrorcore, in the tradition of Necro and Stoupe, while at the same time embarking on electroswing instrus in the style of Chinese Man, sometimes indulging in gentler winds, in the wake of abstract artists such as RJD2 or DJ Shadow. His sounds are as dark as they are childlike, and his cinematic influences are always perceptible. Al?Tarba is definitely a cultivated solo artist, claiming complexity and tearing down all labels, starting with that of the purist.

On-site: refreshment bar and catering, local and/or organic products.

Free for children under 12.

German :

Electric Track Night AL’TARBA + PURPLE

Technophile Konzerte, mach dich bereit, großer Sound in Sicht! Du musst vibrieren, deinen Körper bewegen und alles aus dir rauslassen, was du im Laufe des Jahres angesammelt hast? Es ist Zeit für eine verrückte Show in der Salle du Bal à Aude in Trèbes, die wir in einen Technoplace verwandeln werden, um dich für das Jahr 2026 zu regenerieren. Lass dich von den Bässen mitreißen, während die Loops von Purple und Al?Tarba gekonnt inszeniert werden! Guter Sound, Alchemie, Sinneserfahrungen… wir erwarten dich zum Start, mach dich bereit und wärme dich mit uns auf! Dresscode natürlich violett ? spiel mit, du wirst auf jeden Fall etwas gewinnen

* Purple 21h Warm up & 23h30 DJT Drum’n’bass

Wie der Name schon sagt, elektrisiert PURPLE die Massen mit seiner violetten Energie, indem er Drum and Bass-Sets destilliert, die hauptsächlich auf Dancefloor und Neurofunk ausgerichtet sind und von Halftime und anderen Überraschungen unterbrochen werden. Ihre Liebe zu Drum and Bass entstand auf Raves, wo sie ihren Platz fand und ihre ersten Sets auf Vinyl kreierte. Seit 2014 ist sie in Clubs zu sehen und hat die Gelegenheit, mit verschiedenen Künstlern wie Ixindamix, Neurokontrol, Dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots usw. aufzutreten Sie zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Auswahl aus, die von den größten Namen des Genres beeinflusst ist, sowie durch eine Technik, die von den Auftritten von A.M.C. inspiriert ist. Nach mehr als 15 Jahren Erfahrung hinter den Plattentellern ist PURPLE nicht mehr wegzudenken und reist nun durch Frankreich und die Schweiz, um ihren Vibe zu verbreiten und ihr Publikum zum Jumpen zu bringen. Verpassen Sie also nicht den Start, denn Sie sind ihre Passagiere!

* Al’Tarba 22h

Abstract hi-hop beatmaker

Der französische Beatmaker/Komponist, der beim Label I.O.T Records unter Vertrag steht und auch Mitglied der Toulouser Band Droogz Brigade ist, Al?Tarba ist ein fröhliches Durcheinander. Er ist seit Mitte der 2000er Jahre aktiv und kann auf 7 LPs, 3 EPs und unzählige Kollaborationen zurückblicken, darunter Seth Gueko, Swift Guad, Nekfeu, Dooz Kawa, le Gouffre oder Hugo TSR? um nur einige Beispiele aus dem französischen Rap zu nennen. Auf der unersättlichen Suche nach unerforschten Pfaden segelt Al?Tarba gerne auf düsterem oder gar Horrorcore in der Tradition von Necro und Stoupe, schifft sich aber auch auf Elektro-Swing-Instrumenten à la Chinese Man ein, um sich manchmal sanfteren Winden hinzugeben, in der Spur von abstrakten Künstlern wie RJD2 oder DJ Shadow. Al?Tarba ist ein kultivierter Solokünstler, der sich für Komplexität einsetzt und alle Etiketten zerreißt, angefangen bei denen des Puristen.

Vor Ort: Getränke und Speisen, lokale und/oder biologische Produkte.

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Italiano :

Serata Elec’track AL’TARBA + PURPLE

Concerti tecnofili, preparatevi a un grande suono! Avete bisogno di scuotervi, di mettere in moto il vostro corpo e di espellere tutto ciò che avete accumulato nel corso dell’anno? È il momento di scatenarsi alla Salle du Bal à Aude di Trèbes, dove vi trasformeremo in tecnofili per una serata che vi ringiovanirà per il 2026. Lasciatevi trasportare dai bassi, dalla marea montante e dall’esplosione di loop sapientemente orchestrati da Purple e Al?Tarba! Buon suono, alchimia, esperienze sensoriali: vi aspettiamo per decollare, quindi preparatevi e venite a riscaldarvi con noi! Vestitevi di viola, naturalmente? Giocate, vincerete sicuramente qualcosa!

* Purple 21.00 Warm up e 23.30 DJT Drum’n’bass

Come suggerisce il nome, PURPLE elettrizza le folle con la sua energia viola, distillando set Drum and Bass con una forte impronta Dance floor e Neurofunk, intervallati da Halftime e altre sorprese. Il suo amore per la Drum and Bass è nato ai rave, dove ha lasciato il segno creando i suoi primi set su vinile. In programma nei club a partire dal 2014, avrà l’opportunità di condividere set al fianco di artisti come Ixindamix, Neurokontrol, dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots? Dopo oltre 15 anni di esperienza dietro i piatti, PURPLE è diventata una forza da non sottovalutare e ora viaggia in lungo e in largo per la Francia e la Svizzera per diffondere le sue vibrazioni e far saltare il suo pubblico. Vi accompagnerà in un viaggio attraverso il suo mondo magnetico e colorato, quindi non perdete il decollo: siete i suoi passeggeri!

* Al’Tarba 22:00

Beatmaker hi-hop astratto

Beatmaker/compositore francese firmato con I.O.T Records e membro della band Droogz Brigade di Tolosa, Al’Tarba è un allegro pasticcione. Attivo dalla metà degli anni 2000, ha all’attivo 7 LP, 3 EP e una serie di collaborazioni, tra cui Seth Gueko, Swift Guad, Nekfeu, Dooz Kawa, le Gouffre e Hugo TSR, per citare solo alcune star del rap francese. Nella sua insaziabile ricerca di territori inesplorati, Al?Tarba ama esplorare sonorità oscure e horrorcore nella vena di Necro e Stoupe, sperimentando allo stesso tempo con strumentazioni electroswing in stile Chinese Man e abbandonandosi occasionalmente a venti più dolci sulla scia di artisti astratti come RJD2 e DJ Shadow. I suoi suoni sono tanto oscuri quanto infantili, e le sue influenze cinematografiche sono sempre percepibili. Al?Tarba è sicuramente un artista solista colto, che pretende di essere complesso e di abbattere tutte le etichette, a partire da quella di purista.

Sul posto: rinfresco e catering, prodotti locali e/o biologici.

Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Espanol :

Noche Elec’track AL’TARBA + PURPLE

Conciertos tecnófilos, ¡prepárate para un gran sonido! ¿Necesita sacudirse, poner el cuerpo en movimiento y expulsar todo lo que ha acumulado durante el año? Es hora de un espectáculo salvaje en la Salle du Bal à Aude de Trèbes, donde le convertiremos en un tecnófilo durante una velada que seguro que le rejuvenecerá para 2026. Déjese llevar por los bajos, la marea creciente y la explosión de loops hábilmente orquestados por Purple y Al Tarba Buen sonido, alquimia, experiencias sensoriales… te estamos esperando para despegar, ¡así que prepárate y ven a calentar motores con nosotros! Vístete de morado, por supuesto… ¡juega, seguro que ganas algo!

* Purple 21h Warm up & 23h30 DJT Drum’n’bass

Como su nombre indica, PURPLE electriza a las multitudes con su energía púrpura, destilando sets de Drum and Bass con un fuerte toque Dance y Neurofunk, intercalados con Halftime y otras sorpresas. Su amor por el Drum and Bass nació en las raves, donde dejó su huella creando sus primeros sets en vinilo. Programada en clubs a partir de 2014, tendrá la oportunidad de compartir sets junto a artistas como Ixindamix, Neurokontrol, dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots? Después de más de 15 años de experiencia detrás de los platos, PURPLE se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta, y ahora viaja a lo largo y ancho de Francia y Suiza para difundir su vibra y hacer saltar a su público. Te llevará de viaje por su mundo magnético y colorido, así que no te pierdas el despegue: ¡sois sus pasajeros!

* Al’Tarba 22.00 h

Creador de ritmos hi-hop abstractos

Creador y compositor de ritmos francés fichado por I.O.T Records y miembro del grupo Droogz Brigade de Toulouse, Al’Tarba está hecho un lío. En activo desde mediados de los años 2000, cuenta con 7 LP, 3 EP y numerosas colaboraciones, entre ellas las de Seth Gueko, Swift Guad, Nekfeu, Dooz Kawa, le Gouffre y Hugo TSR, por citar sólo algunas estrellas del rap francés. En su insaciable búsqueda de territorios inexplorados, a Al-Tarba le gusta explorar sonidos oscuros y horrorcore en la línea de Necro y Stoupe, al tiempo que experimenta con instrusiones electroswing al estilo Chinese Man, y de vez en cuando se deja llevar por vientos más suaves en la estela de artistas abstractos como RJD2 y DJ Shadow. Sus sonidos son tan oscuros como infantiles, y sus influencias cinematográficas son siempre perceptibles. Al-Tarba es sin duda un artista cultivado en solitario, que se reivindica complejo y derriba todas las etiquetas, empezando por la de purista.

En el recinto: Refrescos y catering, productos locales y/o ecológicos.

Gratuito para menores de 12 años.

