SOIREE ELECTRO A LA ROSEE DU MATIN Nasbinals

SOIREE ELECTRO A LA ROSEE DU MATIN

La Rosée du Matin Nasbinals Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07 03:00:00

2026-02-07

ZUMA, c’est le collectif protéiforme qui ne vous laissera jamais en paix…

Parce que vous n’aurez tout simplement jamais envie d’arrêter de danser.

Son nom fait référence à Mais uma , qui signifie Encore une autre en portugais, et c’est exactement ce que vous ressentirez après chaque soirée l’envie d’en redemander.Porté par Maître Mim’s et ShahzenXXX, ZUMA est un collectif mouvant, ouvert, en perpétuelle mutation. À chaque événement, le duo invite de nouvelles personnes — en l’occurrence ici la DJ Shefox — afin de créer une alchimie unique et renouvelée. .

La Rosée du Matin Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

