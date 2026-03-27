Soirée électro au Racer Café Racer Café Nérac

Soirée électro au Racer Café Racer Café Nérac vendredi 27 mars 2026.

Soirée électro au Racer Café

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Le Racer Café propose une soirée électro avec DJ set et ambiance garantie!   .

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 15 68 61 

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English : Soirée électro au Racer Café

L’événement Soirée électro au Racer Café Nérac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de l’Albret

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