Soirée électro au Racer Café Racer Café Nérac

Soirée électro au Racer Café

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le Racer Café propose une soirée électro avec DJ set et ambiance garantie! .

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 15 68 61

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English : Soirée électro au Racer Café

L’événement Soirée électro au Racer Café Nérac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de l’Albret