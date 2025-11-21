Soirée électro Citron sucré + Karl Martijn + Chris Nox 109 rue Ernest Montuses Montluçon
Soirée électro Citron sucré + Karl Martijn + Chris Nox 109 rue Ernest Montuses Montluçon vendredi 21 novembre 2025.
Soirée électro Citron sucré + Karl Martijn + Chris Nox
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 22:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Citron Sucré, une apparition aussi sombre que lumineuse dans vos nuits hasardeuses, quand on s’attend à rien mais qu’on est prêt.e à tout.
.
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18
English :
Citron Sucré, an appearance as dark as it is luminous in your risky nights, when you expect nothing but are ready for anything.
German :
Süße Zitrone, eine ebenso dunkle wie helle Erscheinung in deinen wilden Nächten, wenn du nichts erwartest, aber auf alles vorbereitet bist.
Italiano :
Citron Sucré (Limone dolce) è tanto scuro quanto luminoso in quelle notti stordite in cui non ci si aspetta nulla ma si è pronti a tutto.
Espanol :
Citron Sucré (Limón dulce) es tan oscuro como luminoso en esas noches aturdidas en las que no esperas nada pero estás preparado para cualquier cosa.
L’événement Soirée électro Citron sucré + Karl Martijn + Chris Nox Montluçon a été mis à jour le 2025-09-18 par Montluçon Tourisme