Soirée électro Citron sucré + Karl Martijn + Chris Nox 109 rue Ernest Montuses Montluçon vendredi 21 novembre 2025.

109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon Allier

Début : 2025-11-21 22:30:00
fin : 2025-11-21

2025-11-21

Citron Sucré, une apparition aussi sombre que lumineuse dans vos nuits hasardeuses, quand on s’attend à rien mais qu’on est prêt.e à tout.
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 

English :

Citron Sucré, an appearance as dark as it is luminous in your risky nights, when you expect nothing but are ready for anything.

German :

Süße Zitrone, eine ebenso dunkle wie helle Erscheinung in deinen wilden Nächten, wenn du nichts erwartest, aber auf alles vorbereitet bist.

Italiano :

Citron Sucré (Limone dolce) è tanto scuro quanto luminoso in quelle notti stordite in cui non ci si aspetta nulla ma si è pronti a tutto.

Espanol :

Citron Sucré (Limón dulce) es tan oscuro como luminoso en esas noches aturdidas en las que no esperas nada pero estás preparado para cualquier cosa.

