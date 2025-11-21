Soirée Electro & DJ Colmar

Soirée Electro & DJ Colmar vendredi 21 novembre 2025.

Soirée Electro & DJ

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

La soirée électro est le rendez-vous à ne pas manquer !

La patinoire de Colmar a le plaisir de vous proposer une grande soirée 100% électrisante avec DJ pour vivre une expérience unique sur glace ! Venez nombreux patiner et vibrer sur de la musique électro (de la house à la techno) sous les projecteurs de notre scénique et les images de notre nouvel écran géant !

Que vous soyez amateur de musiques électroniques, curieux de découvrir la patinoire ou simplement à la recherche d’une soirée inoubliable dans une atmosphère unique, la soirée électro est le rendez-vous à ne pas manquer !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets (soirée électro) sur www.patinoirecolmar.fr

Les entrées unitaires, les entrées CE, les abonnements, les cartes anniversaire, les entrées mentionnant hors événements spéciaux ne donnent pas accès aux événements spéciaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation. Restauration sur place.

La soirée est déconseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

The electro evening is a not-to-be-missed event!

German :

Der Elektroabend ist der Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

La serata electro è da non perdere!

Espanol :

No se pierda esta velada de electro

