Soirée electro Étienne de Crécy, Valentine Groove, La Vapeur Dijon

Soirée electro Étienne de Crécy, Valentine Groove

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Étienne de Crécy FR DJ set

Étienne de Crécy, producteur et DJ iconique de la scène électronique française revient avec un nouveau live ! Précurseur de la French Touch avec son groupe Motorbass fondé en 1993 aux côtés de Philippe Zdar (Cassius), il est également connu pour ses shows visuels et hypnotiques (de Super Discount à Space Echo en passant par le Cube).

Valentine Groove FR DJ set

Valentine Groove incarne une nouvelle vague House, portant haut les couleurs d’une musique solaire qui invite au lâcher-prise. DJ et productrice parisienne, elle se démarque par des influences vintages et modernes. Elle rayonne par son énergie et son approche groovy, se réinvente à chaque set avec une signature électro mêlant house, tech house et disco, imposant ses DJ sets dans les sphères underground, clubs et festivals. .

