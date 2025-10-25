Soirée électro/Euphonic Bazar Melle
Café du Boulevard Melle Deux-Sèvres
Le collectif Néo Aquitain de DJ’s remet le couvert pour une nouvelle saison électronique ! Rejoignez-le sous la verrière du Café du Boulevard pour bouncer au son des basses dans une ambiance Club-bin’da House ! Techno, Trance, Drum’n’Bass, Acid, Melodic… Il y en aura pour tout le monde !
LIEU Café du Boulevard
TARIF Participation libre
Le Café propose de la restauration, pensez à réserver !
05 49 27 01 28 .
Café du Boulevard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28
