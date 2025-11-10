Soirée électro Hot Liberté Sonore CAPVERN Capvern

Soirée électro Hot Liberté Sonore

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 20:00:00

fin : 2025-11-10 01:00:00

Date(s) :

2025-11-10

Ça faisait un bail… mais on est enfin de retour derrière les platines de La Siesta pour une soirée 100% tekno, comme on les aime

Et pas n’importe quand le lundi 10 novembre, veille de jour férié

Pas d’excuse pour ne pas venir taper du pied — le lendemain, c’est repos !

Au programme, du son lourd, brut et des retrouvailles avec la famille, les ami·es et les nouveaux visages.

On a hâte de retrouver les murs de La Siesta et de partager avec vous cette énergie qui nous a tant manqué !

Infos et réservations 06 95 96 53 45

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

It’s been a while? but we’re finally back behind the decks at La Siesta for a 100% tekno party, just the way we like it

And not just any time: Monday November 10, the eve of a public holiday

No excuse not to come and get your groove on? the next day is a rest day!

On the program: heavy, raw sound and reunions with family, friends and new faces.

We can’t wait to return to the walls of La Siesta and share with you the energy we’ve missed so much!

Information and reservations: 06 95 96 53 45

German :

Es ist schon eine Weile her, aber wir sind endlich wieder hinter den Plattentellern von La Siesta und veranstalten einen 100%igen Tekno-Abend, wie wir ihn lieben

Und das nicht zu irgendeinem Zeitpunkt: Montag, der 10. November, der Tag vor einem Feiertag

Es gibt also keine Ausrede, nicht zu kommen, um mit den Füßen zu stampfen… der nächste Tag ist frei!

Auf dem Programm stehen schwere, rohe Klänge und das Wiedersehen mit Familie, Freunden und neuen Gesichtern.

Wir können es kaum erwarten, die Wände von La Siesta wieder zu betreten und die Energie, die wir so sehr vermisst haben, mit Ihnen zu teilen!

Infos und Reservierungen: 06 95 96 53 45

Italiano :

È passato un po’ di tempo, ma finalmente siamo tornati dietro i ponti de La Siesta per una serata 100% tekno, proprio come piace a noi!

E non in un momento qualsiasi: lunedì 10 novembre, il giorno prima di un giorno festivo

Quindi non ci sono scuse per non venire a scatenarsi? Il giorno dopo è un giorno di riposo!

In programma: suoni pesanti e crudi e riunioni con la famiglia, gli amici e nuovi volti.

Non vediamo l’ora di tornare tra le mura de La Siesta e condividere con voi l’energia che ci è mancata così tanto!

Info e prenotazioni: 06 95 96 53 45

Espanol :

Ha pasado un tiempo… pero por fin estamos de vuelta tras los platos de La Siesta para una noche 100% tekno, ¡como a nosotros nos gusta!

Y no en cualquier momento: el lunes 10 de noviembre, víspera de festivo

Así que no hay excusa para no venir a divertirse… ¡el día siguiente es de descanso!

En el programa: heavy, sonido crudo y reencuentros con la familia, los amigos y las caras nuevas.

Estamos impacientes por volver a La Siesta y compartir con vosotros la energía que tanto echamos de menos

Información y reservas: 06 95 96 53 45

