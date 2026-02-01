Soirée électro Hot Liberté Sonore fête son anniversaire CAPVERN Capvern

Soirée électro Hot Liberté Sonore fête son anniversaire

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 01:00:00

2026-02-07

Notre association fête déjà sa première année !

Pour l’occasion, on vous prépare une soirée à notre image Convivialité, respect et solidarité, Tekno to Tribe, des DJs de qualité viennent nous prêter main-forte pour fêter cet anniversaire comme il se doit, une jolie petite déco … entourés de vous, sans qui cette aventure n’aurait pas été possible

Que tu sois là depuis le début ou que tu nous découvres, viens célébrer avec nous 1 an de passion, de partage et de fête.

Infos et réservations 06 95 96 53 45

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Our association is already celebrating its first year!

For the occasion, we’re throwing you a party in our image: conviviality, respect and solidarity, Tekno to Tribe, quality DJs to lend us a hand in celebrating this anniversary as it should be, a nice little decor … surrounded by you, without whom this adventure would not have been possible

Whether you’ve been with us from the start or are just discovering us, come and join us in celebrating 1 year of passion, sharing and celebration.

Information and reservations: 06 95 96 53 45

