SOIRÉE ELECTRO-LATINO Quai Riquet Gardouch

Quai Riquet LA MINOTERIE DE GARDOUCH Gardouch Haute-Garonne

Début : 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 00:00:00

2025-08-30

DJ Guizmo s’installera sur la terrasse du Café des Minotiers pour ambiancer la noche et vous faire vous trémousser !

Rendez-vous le samedi 30 août de 19h00 à 23h59.

Arrivez obligatoirement avant minuit pour ne pas voir Guizmo se transformer en Gremlins !

-Tenues et accessoires fluos chaudement recommandés (mais non obligatoires ;))

-Entrée libre et gratuite .

minoterie.gardouch@gmail.com

English :

DJ Guizmo will be on hand on the terrace of Café des Minotiers to set the mood and get you moving!

German :

DJ Guizmo wird sich auf der Terrasse des Café des Minotiers niederlassen, um die Noche in Stimmung zu bringen und Sie zum Tanzen zu bringen!

Italiano :

DJ Guizmo sarà a disposizione sulla terrazza del Café des Minotiers per dare il via alla festa e farvi scatenare!

Espanol :

DJ Guizmo estará presente en la terraza del Café des Minotiers para animar la fiesta y hacerte vibrar

