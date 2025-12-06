Soirée électro – le 6 décembre – DJ sets de AL’TARBA + PURPLE Bal à Aude Trèbes Samedi 6 décembre, 20h30 15

Technophile, tiens-toi prêt·e, gros son en vue ! T’as besoin de vibrer, de bouger ton corps, et d’expulser tout ce que t’as accumulé dans l’année ? C’est l’heure du show délirant à la Salle du Bal à Aude à Trèbes, qu’on va te transformer en technoplace pour une soirée qui va te régénérer pour 2026. Laisse-toi embarquer sur les basses, au flux des montées et de l’explosion des boucles savamment orchestrées par Purple et Al’Tarba ! Du bon son, de l’alchimie, des expériences sensorielles … on t’attend pour le décollage, prépare-toi et viens te réchauffer avec nous ! Dress code violet, bien évidemment … joue le jeu, tu y gagneras forcément quelque chose ;)

Ouverture des portes dès 20h30

► PURPLE – 21h Spécial Warm-up & 23h30

DJT drum’n’bass

Comme son nom l’indique PURPLE électrise les foules de son énergie violette, distillant des sets Drum and Bass principalement axés Dance floor et Neurofunk, entrecoupés d’Halftime et autres surprises. Son amour pour la Drum and Bass naîtra en rave ou elle y fera sa place en créant ses premiers sets sur vinyl. Programmée en Club dès 2014, elle aura l’occasion de partager des plateaux aux côtés de divers artistes tels que Ixindamix, Neurokontrol, dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots… Elle se démarque par une sélection variée, influencée des plus grands noms du genre et une technique inspirée des performances d’A.M.C. Après plus de 15 ans d’expérience derrière les platines, PURPLE devient incontournable et sillonne désormais l’hexagone et la Suisse pour diffuser sa vibe et faire jumper son public.

Elle vous fera incontestablement voyager au travers de son univers magnétique et coloré, alors ne ratez pas le décollage, vous êtes ses passagers !

► AL’TARBA – 22h

Abstract hi-hop beatmaker

Beatmaker/compositeur français signé sur le label I.O.T Records, également membre du groupe toulousain Droogz Brigade, Al’Tarba est un joyeux bordel. Actif depuis le milieu des années 2000, il compte derrière lui 7 LPs, 3 EPs et des collaborations à la pelle, comme Seth Gueko, Swift Guad, Nekfeu, Dooz Kawa, le Gouffre ou encore Hugo TSR — pour ne citer que le rap français. Un de ses derniers projets en date « Le Cabinet des Curiosités », rassemblant une vingtaine d’artistes, est la preuve, s’il en fallait encore une, qu’il est l’un des artistes les plus prolifiques de son milieu.

En insatiable quête de sentiers inexplorés, Al’Tarba se plait à naviguer sur le sombre voire l’horrorcore, dans la lignée de Necro et Stoupe, tout en s’embarquant au gré d’instrus electroswing à la Chinese Man, pour s’adonner parfois à des vents plus doux, dans le sillon d’artistes abstract tels que RJD2 ou DJ Shadow. Identifiable par ses sons aux ambiances aussi ténébreuses qu’enfantines, aux influences cinématographiques toujours perceptibles, Al’Tarba s’avère être définitivement un artiste solo cultivé, revendiquant la complexité et déchirant toutes les étiquettes à commencer par celle du puriste.

Sur place > Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptée

Lieu > – Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes

Date > le 6 décembre dès 20h30

— TARIFS —

► PRÉVENTE EN LIGNE : tarif normal 12 € / tarif solidaire 14 € (hors frais de loc.)

► SUR PLACE : tarif normal 15 € / tarif solidaire 17 € / tarif réduit 10 € (adhérent·e·s Music’al Sol et structures partenaires, demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires AAH et RSA)

Billetterie : [https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/al-tarba-et-purple](https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/al-tarba-et-purple)

► JEUNES – de 12 ans gratuit / Pass Culture ([https://passculture.app/offre/366292288](https://passculture.app/offre/366292288) )

