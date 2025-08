Soirée Électro Lounge Comptoir de la Rive Mortagne-sur-Gironde

Soirée Électro Lounge Comptoir de la Rive Mortagne-sur-Gironde dimanche 3 août 2025.

Soirée Électro Lounge

Comptoir de la Rive 24 quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

DJ Zofka et DJ Swan

Ambiance chill et électro en bord de quai

Comptoir de la Rive 24 quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 39 83 47

English :

DJ Zofka and DJ Swan

Chill and electro atmosphere on the quayside

German :

DJ Zofka und DJ Swan

Chill- und Elektro-Atmosphäre an der Uferpromenade

Italiano :

DJ Zofka e DJ Swan

Atmosfera chill ed electro sulla banchina del porto

Espanol :

DJ Zofka y DJ Swan

Ambiente chill y electro en el muelle

L’événement Soirée Électro Lounge Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-07-30 par Royan Atlantique