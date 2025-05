SOIRÉE ELECTRO – Mazères-sur-Salat, 24 mai 2025 20:00, Mazères-sur-Salat.

Haute-Garonne

SOIRÉE ELECTRO L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2025-05-24 20:00:00

2025-05-24

Soirée électro à Mazères-sur-Salat !

20h et 23 Le Barda, one man band Punch Folk & Western Badass,

21h Iris Oiram live hybride et habité aux textures expérimentales. .

L’USINEUSE

Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie contact@lusineuse.fr

English :

Electro party in Mazères-sur-Salat!

German :

Elektro-Abend in Mazères-sur-Salat!

Italiano :

Una festa electro a Mazères-sur-Salat!

Espanol :

¡Una fiesta electro en Mazères-sur-Salat!

L’événement SOIRÉE ELECTRO Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2025-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE