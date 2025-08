Soirée Electro Session au BaRàbraV Après-Pfiff Ribeauvillé

Soirée Electro Session au BaRàbraV Après-Pfiff Ribeauvillé vendredi 12 septembre 2025.

Soirée Electro Session au BaRàbraV Après-Pfiff

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Soirée électro au BaRàBraV ! Venez savourer nos bières artisanales bien fraîches et faire vibrer vos corps sur le dancefloor, pour une grande nuit d’Après-Pfiff à Ribeauvillé !

Session électro au BaRàBraV ! Venez déguster quelques bières artisanales maison bien fraiches et bouger un peu votre anatomie, pour la grande soirée d’Après-Pfiff à Ribeauvillé ! Un set exceptionnel de DJ du coin sera là pour assurer l’ambiance Cam, Ben Brown, Byron, 4R20, Sela, Melissa Keyna !

Grande soirée électro session au BaRàBraV, la tap room de la brasserie du Vignoble ! Après toutes les émotions des grandes parades du Pfifferdaj de Ribeauvillé, c’est le moment de venir un peu décompresser ! Vendredi 12 septembre, venez déguster quelques bières artisanales maison et bouger un peu votre anatomie ! Un set exceptionnel de DJ du coin sera là pour animer la soirée électro d’Après-Pfiff. Cam, Ben Brown, Byron, 4R20, Sela, Melissa Keyna se relaieront aux platines pour le plus grand plaisir des amateurs de clubbing ! Un combo parfait pour terminer les quelques jours de folie carnavalesque du pfifferdaj en apothéose. 0 .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 60 97 contact@brasserie-vignoble.fr

English :

Electro night at BaRàBraV! Come and enjoy our chilled craft beers and shake your body on the dancefloor, for a great night of Après-Pfiff in Ribeauvillé!

German :

Elektro-Abend im BaRàBraV! Genießen Sie unsere gut gekühlten Craft-Biere und lassen Sie Ihre Körper auf dem Dancefloor vibrieren für eine große Après-Pfiff-Nacht in Ribeauvillé!

Italiano :

Notte electro al BaRàBraV! Venite a gustare le nostre birre artigianali ghiacciate e a scatenarvi sulla pista da ballo, per una grande serata di Après-Pfiff a Ribeauvillé!

Espanol :

¡Noche Electro en BaRàBraV! Ven a disfrutar de nuestras cervezas artesanales frías y ponte a bailar, ¡para una gran noche de Après-Pfiff en Ribeauvillé!

L’événement Soirée Electro Session au BaRàbraV Après-Pfiff Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr