Soirée Electro swing & 80’s chez Valley Bio Restigné

Soirée Electro swing & 80’s chez Valley Bio

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Profitez d’une ambiance festive sur un DJ Set électro et 80’s !

Planches apéritives, bières et verres de vin garantis !

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80

English :

Enjoy a festive atmosphere with an 80’s and 90’s DJ set!

Aperitif boards, beers and glasses of wine guaranteed!

