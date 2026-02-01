Soirée Electro swing & 80’s chez Valley Bio Restigné
Soirée Electro swing & 80’s chez Valley Bio Restigné samedi 28 février 2026.
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Profitez d’une ambiance festive sur un DJ Set électro et 80’s !
Planches apéritives, bières et verres de vin garantis !
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80
English :
Enjoy a festive atmosphere with an 80’s and 90’s DJ set!
Aperitif boards, beers and glasses of wine guaranteed!
