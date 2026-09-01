Soirée électro techno au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine
samedi 19 septembre 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine
Informations pratiques
Bellefontaine
Soirée électro techno au Goût du Risoux
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Open air organisé et sonorisé par l’association ARAWBASS avec au programme
> spectacle de feu
> programmation électronique et électrique .
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32 augoutdurisoux@lilo.org
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English : Soirée électro techno au Goût du Risoux
L’événement Soirée électro techno au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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