Soirée électro techno au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

samedi 19 septembre 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine

Informations pratiques

Bellefontaine

Soirée électro techno au Goût du Risoux

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Open air organisé et sonorisé par l’association ARAWBASS avec au programme

> spectacle de feu

> programmation électronique et électrique .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32 augoutdurisoux@lilo.org

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English : Soirée électro techno au Goût du Risoux

L’événement Soirée électro techno au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE