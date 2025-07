Soirée electro Techno Vagabonde Théâtre verdure Pont-l’Abbé

Soirée electro Techno Vagabonde Théâtre verdure Pont-l’Abbé mercredi 23 juillet 2025.

Soirée electro Techno Vagabonde

Théâtre verdure Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 16:00:00

fin : 2025-07-23 00:00:00

Date(s) :

2025-07-23

C’est le retour des soirées musicales ambiance guinguette avec DJ venus d’Ile et Vilaine et de Loire-Atlantique.

Une buvette, deux foodtrucks et un stand d’huîtres seront présents. Ainsi que des jeux en bois, pétanque etc pour les enfants. La friperie 913 a récolté des t-shirts et des casquettes que l’asso personnalisera avec le logo et proposera à la vente. .

Théâtre verdure Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée electro Techno Vagabonde Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Destination Pays Bigouden Sud